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В Думу внесли законопроект, разрешающий использовать лесные участки для рыбного хозяйства

Инициатива направлена на совершенствование лесного законодательства, отмечается в пояснительной записке

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, дающий возможность использовать лесные участки для ведения рыбного хозяйства. Документ в пятницу размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Инициатива направлена на "совершенствование лесного законодательства в части установления возможности использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере рыбного хозяйства", говорится в пояснительной записке.

Законопроект дополняет Лесной кодекс статьей 38.1 "Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере рыбного хозяйства". Согласно документу, использование лесов для рыбного хозяйства осуществляется с предоставлением лесного участка в аренду или с установлением публичного сервитута. При этом договор аренды будет заключаться без проведения торгов, "что обеспечивает лицам, обладающим правом на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, гарантированный доступ к лесным участкам", указывают в кабмине.

Документ разрешает размещать на лесных участках, предоставленных для рыбного хозяйства, некапитальные строения, сооружения, "предназначенные для приемки, обработки, перегрузки, хранения и выгрузки уловов водных биоресурсов, производства рыбной и иной продукции из водных биоресурсов".

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