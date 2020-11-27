Банки не фиксируют повышенного спроса россиян на валюту на фоне второй волны пандемии

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Крупнейшие российские банки не фиксируют повышенного спроса населения на иностранную валюту во время второй волны пандемии. При этом россияне сейчас предпочитают проводить валютные операции дистанционно через мобильное приложение, а не через обменники, сообщили ТАСС в крупнейших кредитных организациях РФ.

"Мы не наблюдаем повышенный спрос на валюту со стороны населения. Сегодня для обмена валюты наши клиенты выбирают дистанционные каналы - интернет-банк и мобильное приложение", - сказала ТАСС замглавы управления по работе на финансовых рынках банка "Открытие" Алия Зубкова.

В Московском кредитной банке (МКБ) также сообщили, что не наблюдают повышенного спроса на валюту среди своих клиентов. "Валютно-обменные операции клиентов МКБ за указанный период проходят в штатном режиме. Банк предоставляет возможность проводить их как в кассах отделений, так и в онлайн-банке. За последнее время мы не наблюдаем повышенного спроса на операции по обмену валюты в мобильном банке", - отметили ТАСС в пресс-службе МКБ, добавив, что доля операций с наличной валютой составляет 30%, в онлайн-банке - 70%.

В свою очередь в Сбербанке указывают, что все больше клиентов начинает покупать валюту на брокерских счетах для дальнейших инвестиций в валютные инструменты, но мобильный банк пока остается основным каналом для обмена.

"Мы предоставляем обмен валюты на брокерских счетах, и все больше клиентов начинает пользоваться этой услугой для инвестиций в валютные инструменты. Однако основным каналом для оказания услуг по проведению валютных операций в Сбере является мобильное приложение "Сбербанк Онлайн", в котором клиенты могут купить и продать валюту по выгодному курсу", - сказали ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

Согласно данным ЦБ, доля валюты в банковских вкладах россиян с начала 2020 года увеличилась на 4,5 процентного пункта (п.п.) - с 30,5% до 35% по состоянию на конец октября. Степень валютизации средств компаний также увеличилась - на 1,7 п.п., до 21,3%.

Ранее аналитики банка "Русский стандарт" отмечали резкий рост покупок долларов и евро в преддверии президентских выборов в США. Однако в целом в октябре россияне чаще все же продавали валюту.