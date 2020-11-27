Вызовы на номера работающих с COVID-19 медучреждений станут бесплатными

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Операторы связи в декабре 2020 года и январе 2021 года сделают бесплатными вызовы на номера медицинских учреждений, которые работают с коронавирусом. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время совещания с регионами о ходе выполнения поручений президента РФ в рамках борьбы с COVID-19, которое прошло в режиме видеоконференции.

"Мы договорились, спасибо Минцифре, со всеми операторами о том, что они потерпят убытки в течение двух месяцев - декабря и января, чтобы по перечню номеров медучреждений, которые мы сейчас через систему "Инцидент" собрали со всех субъектов, сделать эти номера бесплатными для граждан. То есть те граждане, которые будут звонить не только на бесплатные номера 800, но и на номера поликлиник, их звонки не будут тарифицироваться", - сказал он.

Чернышенко отметил, что после этого срока кабмин будет наблюдать за тем, какие потери понесли операторы, и "дальше посмотрим удастся с ними договориться или нет".

В среду, 18 ноября, на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство совместно с операторами связи оперативно займется проблемой дозвона россиян до медицинских учреждений. Путин тогда указал на то, что необходимо решить проблему, когда "людям не так просто дозвониться" до больниц.