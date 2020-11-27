МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Россельхознадзор запретил ввоз продукции птицеводства из Польши в связи с распространением гриппа птиц. Об этом говорится в материалах ведомства.

"В связи с ухудшением на территории Польши эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 27 ноября 2020 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Польши следующей продукции: живая птица и инкубационное яйцо; мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы, за исключением товаров подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц; бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц", - отмечается в сообщении.

Также запрещается транзит из Польши живой птицы по территории РФ. В случае поступления указанной продукции из Польши, отгруженной до 27 ноября 2020 года, решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме.

Ранее по той же причине Россельхознадзор запретил поставки продукции птицеводства из Дании и Великобритании.

Реально запрет коснется поставок живой птицы и инкубационных яиц. Ввоз другой продукции птицеводства из стран Евросоюза запрещен в рамках российского продовольственного эмбарго, которое действует с августа 2014 года.