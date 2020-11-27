Чернышенко: потребность в бесплатном такси для врачей есть минимум в половине регионов РФ

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Более 40 российских регионов уже подтвердили потребность в обеспечении врачей бесплатным проездом на такси, в 16 регионах такой проблемы пока нет. Об этом в ходе совещания в правительстве заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Мы анализируем сейчас заявки со стороны регионов, чтобы оценить потребность [в бесплатном такси]. Например, в 16 регионах сказали, что у них такой проблемы вообще нет, 26 регионов еще не ответили, а в 43 субъектах обозначали потребность в такси - там порядка 7 тыс. врачей, которым надо в среднем в день осуществлять 10-15 поездок", - сказал он.

По словам Чернышенко, такой анализ позволяет понять, что "для субъектов это будут вполне подъемные деньги".

Ранее в пятницу Чернышенко сообщил, что правительство разработало механизм финансирования такси для поездок врачей, тестирование его будет проходить в регионах с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией. В ходе совещания вице-премьер добавил, что соглашение заключено с крупными федеральными компаниями, которые покрывают 80% рынка. В частности, компании договорились, что полностью исключают комиссию и дают существенные скидки врачам.

"Каждому врачу в проблемных регионах будет выделен виртуальный лимит средств в приложениях вызова такси по его номеру. Деньги эти можно потратить только на оплату такси и только по служебной необходимости", - сказал вице-премьер, отметив, что сейчас на одного врача в месяц приходятся затраты на поездки к больным в размере 5-10 тыс. руб.