"Россети" начнут внедрение "Цифрового электромонтера" в регионах присутствия в 2021 году

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Группа "Россети" планирует начать внедрение проекта "Цифровой электромонтер" во всех регионах присутствия в 2021 году. Об этом сообщил Telegram-канал группы.

"Группа "Россети" начнет тиражирование "Цифрового электромонтера" в 2021 году. Внедрение "Цифрового электромонтера" в полнофункциональной версии начнется во второй половине в 2021 года во всех регионах присутствия группы "Россети". Всего продукт будет содержать 98 функций", - говорится в сообщении.

Группа ранее оснастила все 1,4 тыс. бригад компании "Россети Московский регион" планшетами для автоматизации основных бизнес-процессов и технологических алгоритмов. По итогам пилотирования принято решение о расширении функционала подтвердившего свой потенциал проекта.

В числе новых опций - расширение возможностей цифровых средств индивидуальной защиты и оснащение дополнительными метками инструментов и материалов, автоматизация работы с заявками по установке и замене приборов учета и модуль взаимодействия с подрядными организациями, пояснили в группе.

"Обновленное программно-аппаратное решение позволит осуществлять автоматизированную обработку "тревожных" ситуаций, что минимизирует риски нарушения правил охраны труда или ошибочных действий персонала, а также повысит точность определения координат - вплоть до контроля положения энергетиков относительно элементов энергообъекта и инструментов", - пояснили в группе. Расширение доступов к смежным системам позволит полностью перенести процессы организации работы линейного персонала в "цифру", включая оперативную синхронизацию и распределение задач для подрядного ресурса.

Проект является неотъемлемым направлением развития цифровых районов электросетей (РЭС). Производственный персонал на уровне РЭС будет использовать функционал технологического комплекса в своей работе. В числе основных эффектов - повышение безопасности персонала, значительный рост производительности труда и оперативности реагирования. Кроме того, будет обеспечена полная прозрачность выполнения работ на всех уровнях - от принятия решения до его реализации.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.