Мурашко рассказал о переговорах российско-венгерской межправительственной комиссии

БУДАПЕШТ, 27 ноября. /ТАСС/. Тема вакцины против коронавируса стала основной в ходе заседания российско-венгерской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству. Об этом заявил ТАСС глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, являющийся сопредседателем МПК.

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"В переговорах, которые прошли [в пятницу в рамках МПК], тема вакцины вышла на передний план. Это вполне понятно в нынешней ситуации. Все хотят скорее победить коронавирус", - отметил глава Минздрава.

Мурашко отказался прогнозировать, когда удастся победить пандемию. "Мы все для этого делаем", - сказал он. Массовая вакцинация против коронавируса начнется в январе - февраля, а до этого планируется провести вакцинацию граждан из "групп риска".

По его словам, российская вакцина от коронавируса будет продвигаться за рубеж через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). "РФПИ такие переговоры ведет, и документы оформляются", - сказал Мурашко.

Сопредседатель МПК с венгерской стороны - министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что только венгерские власти определят, какие вакцины будут применяться в Венгрии. Он отверг лоббирование интересов каких-либо фармацевтических компаний. Еврокомиссия, по его словам, не сможет заставить Будапешт отказаться от российской вакцины, если она окажется наиболее эффективной из доступных.