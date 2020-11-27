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Google заявил о недопустимости рекламы наркотиков на своих сервисах

В компании отметили, что незамедлительно реагируют на нарушения, как только о них становится известно

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Google в ответ на требования Роскомнадзора удалить из поисковой выдачи рекламу сайтов с наркотиками заявил о том, что реклама подобных товаров недопустима, и компания реагирует на эти нарушения, как только их выявляет.

"Согласно политикам использования сервиса "Google реклама", реклама товаров и услуг, которые могут причинить вред здоровью, в том числе наркотических средств, недопустима. К сожалению, иногда злонамеренным рекламодателям удается обойти наши фильтры. Мы незамедлительно реагируем на нарушения, как только нам становится о них известно", - заявили ТАСС в пресс-службе Google.

Ранее Роскомнадзор обратился к Google с требованием удалить из поисковой выдачи появившуюся рекламу сайтов с наркотическими средствами - как в доменной зоне .com, так и .ru. О появлении такой рекламы ранее сообщила "Лига безопасного интернета".

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