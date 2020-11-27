Венгрия подтвердила договоренности об экономическом сотрудничестве с Россией

БУДАПЕШТ, 27 ноября. /ТАСС/. Венгерская сторона в ходе состоявшегося в пятницу в Будапеште заседания российско-венгерской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству подтвердила обязательства по достигнутым договоренностям в развитии экономического взаимодействия с Россией. Об этом заявил ТАСС сопредседатель российской части МПК, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Очень важно, что венгерская сторона подтвердила договоренности о сотрудничестве в областях машиностроения и энергетики, в том числе и по поставкам российского газа, - отметил он. - Венгерская сторона делает определенные шаги по углублению сотрудничества в этой сфере (поставкам газа - прим. ТАСС)".

Венгрия, как сообщил в пятницу министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, в 2021 году должна получить 6,2 млрд кубометров газа из России. Республика планирует также ввести в строй 15-километровый участок газопровода, по которому энергетическое сырье транзитом через венгерскую территорию сможет поступать в Сербию.

Интересы венгерского бизнеса в РФ

"Важным явилось и то, что на сегодняшней день также обсуждаются интересы венгерского бизнеса в России. Это, например, фармацевтическое производство и сельское хозяйство", - сказал министр.

Венгерскую сторону, как подчеркнул Мурашко, очень интересует сотрудничество с РФ в сфере освоения космического пространства. Проявляется повышенное внимание к возможностям совместных исследований Вселенной. "Этот процесс обсуждается на переговорах", - сказал министр.

Между тем на первый план в ходе заседания МПК вышли медицинские темы. Рассматривались вопросы, связанные с реализацией планов поставки в Венгрию российской вакцины от коронавируса.

"В нашей группе было большое количество медиков, и мы видим, что двустороннее российско-венгерское сотрудничество уделяет этому (здравоохранению - прим. ТАСС) много внимания", - сказал Мурашко.