Нижегородские аграрии в 2020 году получили свыше 18 млрд рублей льготных кредитов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноября. /ТАСС/. Свыше 18 млрд рублей льготных кредитов получили предприятия агропромышленного комплекса Нижегородской области с начала текущего года. Об этом сообщил в пятницу журналистам губернатор региона Глеб Никитин.

"В 2020 году предприятия агропромышленного комплекса получили 18,6 млрд рублей льготных кредитов, что на 38% больше чем в 2019 году",- сказал он.

Никитин напомнил, что льготное кредитования является одной из форм государственной поддержки, которой аграрии активно пользуются. При этом, как пояснил губернатор, кредитные средства направили практически на все направления деятельности - от покупки семян и кормов для животных до закупки оборудования и строительства животноводческих комплексов. "Льготные кредиты заметно снижают финансовую нагрузку на предприятия, особенно это важно в период пандемии", - продолжил Никитин. Он отметил, что для одних компаний программы льготного кредитования оказались хорошим подспорьем для сохранения деятельности, а для других - реальным инструментом развития бизнеса.

В свою очередь, в пресс-службе губернатора региона напомнили, что льготная ставка по федеральной программе составляет до 5% годовых. "По областной программе предусмотрено возмещение 80% ключевой ставки Центробанка по краткосрочным кредитам и 100% ключевой ставки - по инвестиционным кредитам",- пояснили здесь.

Ранее Никитин сообщал журналистам, что с начала текущего года предприятиям АПК было направлено в области 3,7 млрд рублей субсидий, в том числе 2,7 млрд рублей составили средства регионального бюджета. Субсидии были предусмотрены на развитие растениеводства, животноводства, фермерства, приобретение сельхозтехники, поддержку кадров и другие направления. Еще 700 млн рублей субсидий сельхозпроизводители должны получить до конца года.