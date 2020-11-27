В ВЭБ заявили, что работа по реформе институтов развития ведется

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Работа по в рамках реформы институтов развития ведется со стороны правительства и профильных ведомств, однако полной картины по решениям о консолидации ряда институтов пока еще нет. Об этом журналистам сообщил финансовый директор ВЭБ.РФ Андрей Московских.

"По институтам развития понятно, что работа сейчас ведется. Более того, сейчас формируется дорожная карта коллегами из Минэкономразвития, из правительства, и так далее. <...> Что-то мы, может быть, будем консолидировать, что-то мы не будем консолидировать. То есть полной, как бы ясной картинки пока еще нет", - сказал Московских.

Он также уточнил, что до конца года состав группы ВЭБ.РФ не изменится.

23 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о масштабной оптимизации институтов развития. Часть из них перейдет под управление госкорпорации "ВЭБ.РФ", часть объединится с другими, схожими по функционалу, а каждый пятый ждет ликвидация. Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства, будут ликвидированы Фонд развития моногородов, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, а также ОЭЗ.