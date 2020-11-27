Глава ПСБ Петр Фрадков стал членом бюро Союза машиностроителей России

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Глава Промсвязьбанка Петр Фрадков вошел в состав руководства Союза машиностроителей России, в рамках которого будет курировать Чувашскую Республику. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

"27 ноября 2020 года состоялось расширенное заседание бюро Союза машиностроителей России и ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям". В рамках совещания в состав руководства "Союзмаша" был включен председатель ПСБ Петр Фрадков, курируемым им регионом стала Чувашская Республика", - говорится в сообщении.

В ходе заседания Фрадков отметил важность деятельности "Союзмаша", который способствует созданию на базе отечественного машиностроительного комплекса конкурентоспособной и инновационной экономики России, а также добавил, что ПСБ активно сотрудничает со всеми участниками российского рынка машиностроения.

"ПСБ как опорный банк оборонно-промышленного комплекса страны активно взаимодействует со всеми участниками российского машиностроения и поддерживает предприятия высокотехнологичных отраслей, чтобы совместно пройти через те трудности, с которыми столкнулся весь мир", - цитирует Фрадкова пресс-служба банка.

При этом Чувашия, которую будет курировать Фрадков, уже является одним из приоритетных для банка регионом. "Мы активно участвуем в реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-24 гг., которая предполагает мощное развитие и модернизацию промышленного комплекса региона. Отдельное приоритетное для нас направление в регионе - увеличение доли выпуска гражданской продукции предприятиями", - добавил глава ПСБ.