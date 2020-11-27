Сбербанк предупредил о звонках мошенников с использованием роботов-помощников

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Сбербанк предупредил об активном использовании телефонными мошенниками роботов-помощников, которые сообщают о якобы совершенных подозрительных операциях. Об этом кредитная организация сообщает в своем Telegram-канале.

"Злоумышленники в телефонном мошенничестве начали активно использовать роботов-помощников. Схема проста - если раньше звонки делали специально обученные "люди-звонари", то сейчас звонит якобы робот-помощник из Сбера и сообщает о подозрительных операциях, после чего предлагает соединить жертву с фиктивной cлужбой безопасности", - говорится в сообщении.

Также сообщении отмечается, что мошенники очень часто звонят с номеров, начинающихся на +7 495 или +7 499, тогда как настоящие звонки банка поступают с номера "900".

Как сообщалось ранее, россияне с 15 июня смогут бесплатно проверить на мошенничество вызывающий подозрение номер телефона или веб-сайт на сервисе Сбербанка. Любой пользователь, заполнив форму, может передать в Сбербанк адрес мошеннического сайта или данные о подозрительном номере телефона, с которого ему позвонили злоумышленники. Полученные данные Сбербанк передает в заинтересованные экспертные организации для проведения мероприятий по расследованию и блокировке подобных звонков.