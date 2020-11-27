Акции ВТБ на балансе НПФ "Открытие" не войдут в сделку между "Открытием" и "Трастом"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Акции ВТБ, находящиеся на балансе НПФ "Открытие", не войдут в периметр сделки между банком "Открытие" и банком "Траст" по передаче части акций ВТБ. Сделка пройдет напрямую, без выхода на биржу, сообщили ТАСС в пресс-службе Банка России.

"Сообщаем вам, что сделка по передаче акций ВТБ между "Трастом" и "Открытием" будет совершаться по рыночной стоимости напрямую, без выхода на биржу. Форма сделки определена таким образом, чтобы избежать влияния на баланс спроса и предложения акций ВТБ. В периметр сделки не включаются акции, принадлежащие НПФ "Открытие", - говорится в сообщении пресс-службы.

В регуляторе также уточнили, что сумма предоставляемого Банком России финансирования относится не только к акциям ВТБ, а к ряду активов. "В отношении остальных активов информация будет раскрыта дополнительно. Акции ОВК передаваться не будут", - заключили в пресс-службе.

В пятницу стало известно, что акции ВТБ и ряд других непрофильных активов с баланса банка "Открытие" будут переданы "Трасту". Регулятор отмечал, что акции ВТБ являются непрофильным активом и передаются в "Траст" в целях исключить владение одним системно значимым банком более чем 9% акций другого системно значимого банка. Помимо этого, приобретение "Трастом" непрофильных активов обусловлено рекомендациями инвестиционных консультантов в рамках подготовки банка "Открытие" к продаже. Размер предоставляемого Банком России финансирования будет определен с учетом стоимости активов, сформированной на организованном рынке ценных бумаг накануне совершения сделки, и не превысит 79,8 млрд рублей.

Пакет акций ВТБ

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что ВТБ готов предоставить предложения Банку России и банку "Открытие" по инвесторам, которые могли бы выкупить пакет акций банка, находящийся на балансе "Открытия". В свою очередь глава "Открытия" Михаил Задорнов заявлял, что банк продаст пакет акций ВТБ (на балансе группы около 15%) при "благоприятной" цене.

Продажи санируемых банков

В марте глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор пока не планирует переносить сроки или отказываться от планов продажи санируемых банка "Открытие" и Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). Позднее Набиуллина называла реалистичным сроком продажи банка "Открытие" весну 2022 года.

Банк "Открытие" попал на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года.