WSJ: Россия и страны ОПЕК могут продлить соглашение по нефти на 2-3 месяца

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Россия и страны ОПЕК склоняются к тому, чтобы продлить действующее соглашение по ограничению добычи нефти еще на два-три месяца. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ходом обсуждения.

Окончательное соглашение на этот счет еще не достигнуто, отметила газета, поскольку ряд вопросов, связанных с выполнением несколькими странами прежних обязательств может воспрепятствовать выработке договоренности на предстоящей на будущей неделе встрече, которая пройдет в режиме видеоконференции. Кроме того, подчеркнула газета, наметившийся в последнее время рост цен может изменить ситуацию на рынке.

Ранее источники ТАСС в ОПЕК сообщили, что вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман 28 ноября проведут неформальные консультации с членами мониторингового комитета ОПЕК+.

Министерская встреча стран ОПЕК+ назначена на 30 ноября - 1 декабря.