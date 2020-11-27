Правительство уточнило полномочия Ростуризма после перехода в прямое ведение кабмина

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ уточнило полномочия Ростуризма после передачи ведомства в прямое ведение кабмина. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

Теперь Ростуризм осуществляет "функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в РФ, оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом, а также правоприменительные функции в сфере туризма и туристской деятельности", - отмечается в документе.

Кроме того, Ростуризм получил право осуществлять госконтроль за деятельностью аккредитованных организаций, которые проводят классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей. Также ведомство осуществляет надзор за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма, говорится в постановлении кабмина.

Ростуризм также уполномочен разрабатывать и реализовывать документы стратегического планирования в сфере туризма по вопросам, отнесенным к ведению РФ, уточняется в документе. В ведении Ростуризма также находится проведение всероссийских и межрегиональных мероприятий, направленные на поддержку приоритетных направлений развития туризма, включая внутренний и въездной туризм, детски отдых, социальный туризм и др.

Ростуризм формирует правовые основы единого туристского рынка России, определяет приоритетные направления развития российского туризма, разрабатывает национальные и профессиональные стандарты в сфере туризма в РФ, участвует в организации профильных международных мероприятий. Также ведомство взаимодействует с некоммерческими организациями в туристической сфере, отмечается в документе.

При этом реализация полномочий, предусмотренных этим постановлением кабмина, "осуществляется в пределах установленной правительством РФ предельной численности работников центрального аппарата Федерального агентства по туризму", отмечается в документе. По данным Росстата, Ростуризм занимает 71 из 72 мест по численности сотрудников среди федеральных исполнительных органов власти.