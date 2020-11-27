Индексы Мосбиржи и РТС завершили неделю разнонаправлено

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в конце недели демонстрировал разнонаправленную динамику. Так, индекс Мосбиржи по итогам торгового дня вырос на 0,13%, до 3142,68 пункта, индекс РТС снизился на 0,36%, до 1302,43 пункта.

Курс доллара по отношению к российскому рублю по состоянию на 19:34 мск вырос на 0,26%, до 75,97 руб., а евро - на 0,62%, до 90,87 руб.

Основным фактором поддержки российского фондового рынка выступила динамика западных площадок, рассказал главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. "Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,8%, а в США после первого часа торгов Dow Jones и S&P 500 подтянулись на 0,1% и 0,3%", - рассказал он.

Покупкам акций российских компаний способствовала и ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог вновь выйти в район $48 за баррель.

"Многое для ценовой конъюнктуры "черного золота" будет зависеть от итогов встречи ОПЕК+ в середине будущей недели, поэтому в первые дни недели волатильность в нефтяных котировках может увеличиться", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

В то же время, несмотря на позитивные ожидания от вакцин против коронавируса, эпидемиологический негатив продолжает сдерживать аппетит инвесторов к риску. "Число стран с числом заболевших COVID-19 свыше 1 млн человек достигло двенадцати, власти Германии и Франции объявили о продлении ограничительных мер до 20 декабря", - добавил эксперт.

Лидерами торгов выступили акции "Алросы" и Мосбиржи, рост которых превысил 3%.

Расписки TCS (+1,8%) сегодня тоже держатся в плюсе. "Мало кто на площадке верил в то, что у бумаг есть потенциал для роста после срыва сделки. Однако бумага растет, потому что бизнес в действительности перспективен", - рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

В свою очередь акции АФК "Система" (+2,63%) не смогли удержаться на максимумах после IPO Ozon (+3,58%). "Бумаги "Системы" росли к 34,47 руб., однако скорректировались и теперь, вероятно, будут консолидироваться в пределах 30-32 руб., пока не станет понятным весь итог размещения маркетплейса", - добавила она.

В аутсайдерах сегодня акции оказались акции "Татнефти" (-2,46%) после объявлений по итогам заседания совета директоров компании (в том числе отсутствия решений по промежуточным дивидендам), а также "Полюс золота" (-2,76%) и "Петропавловска" (-2,09%).

Прогноз на понедельник

В понедельник на настроения на рынках может задать макростатистика из КНР, где будут опубликованы индексы PMI в производстве и секторе услуг за ноябрь. Из статистики США в понедельник будет опубликована новая информация о потребительской активности и октябрьский индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости, указал Бахтин. По оценкам "БКС Мир инвестиций", в понедельник индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 3090-3160 пунктов, курс рубля к доллару - в пределах 75,5-77 руб.