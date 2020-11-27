Крымский отель получил международную премию World Travel Awards 2019 в одной из номинаций

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & Spa победил в одной из номинаций в области туризма и гостеприимства 27-й ежегодной международной премии World Travel Awards 2020.

"Дамы и господа, я рад объявить победителя в номинации The World's Leading Leisure Resort 2020. И им становится Mriya Resort & Spa, Крым", - объявил ведущий церемонии.

Международную премию World Travel Awards учредили в 1993 году. Она считается самой престижной наградой в области туризма. Москва принимает World Travel Awards впервые. В 2019 году российская столица завоевала награду в главной номинации "Лучшее туристическое направление. Город", опередив такие города, как Лондон, Нью-Йорк, Париж, Сидней, Лиссабон и другие.

Ситуация в Крыму

Крым и Севастополь после воссоединения с Россией в 2014 году находятся под санкциями западных стран, ограничительные меры применяются и к посещающим полуостров иностранцам. Несмотря на это, гости из-за рубежа приезжают на полуостров как туристы, участвуют в соревнованиях и спортивных акциях, ведут научную работу с крымскими и севастопольскими учеными, создают и развивают бизнес.