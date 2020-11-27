В ВТБ сообщили, что россияне вдвое увеличили траты в "черную пятницу"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Россияне в два раза увеличили траты в "черную пятницу" в 2020 году по сравнению с прошлогодней аналогичной датой, свидетельствуют предварительные данные ВТБ. Об этом сообщил через пресс-службу банка руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.

"Распродажа в рамках "черной пятницы" еще не завершилась, но уже на примере наших крупных партнеров мы видим, что в этом году, несмотря на пандемию, она отмечена особым ажиотажем. По предварительным оценкам эквайрингового бизнеса ВТБ, в сравнении с прошлогодней "черной пятницей", которая пришлась на 29 ноября, в крупных ретейловых сетях (учитывались данные POS-терминалов и e-com) россияне совершали транзакции в полтора раза чаще и потратили на них вдвое больше денег. Если же сравнивать сегодняшний оборот с оборотом в пятницу 20 ноября 2020 года, то этот показатель, по предварительным расчетам, увеличился втрое", - говорится в сообщении.

В ВТБ напомнили, что окончательные выводы делать еще рано, поскольку пятница еще не закончилась. К тому же во многих магазинах распродажи продлятся до конца недели, добавил Киричек.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) прогнозировала двукратный рост объема продаж, "поскольку пандемия стала мощным катализатором развития интернет-торговли в стране". В Национальной ассоциации дистанционной торговли также отметили, что "черная пятница" 2020 года может побить прошлогодний рекорд по количеству покупателей и сумме среднего чека, а объем реализованных товаров достигнет 30 млрд рублей, что на 20% выше показателя 2019 года.

"Черная пятница" в этом году началась у многих ретейлеров с традиционного pre-sale за неделю до самой акции, которая стартовала в РФ на площадках агрегаторов в четверг и пятницу. Закончится акция повсеместно в воскресенье.