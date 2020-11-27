Мониторинг ОПЕК+ перенес на воскресенье переговоры о судьбе сделки в 2021 году

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Неформальные консультации министров мониторингового комитета ОПЕК+ перенесены с субботы на воскресенье, сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

Изначально встреча в видеоформате была назначена на 28 ноября, однако согласно последним данным, министры, наконец, обсудят рекомендацию по уровням добычи нефти на первые месяцы 2021 года в воскресенье.

На плановой встрече 17 ноября комитет не смог вынести такую рекомендацию, взяв тайм-аут до большой министерской встречи стран ОПЕК+, которая состоится 30 ноября - 1 декабря этого года. На ней страны альянса должны принять решение о том, продлевать ли текущий уровень сокращения добычи нефти в 7,7 млн б/с на первые месяцы 2021 года. Обсуждаются два срока пролонгации - три и шесть месяцев.

По данным источников ТАСС, среди стран ОПЕК+ пока нет консенсуса относительно сроков продления. При этом ближневосточные члены альянса придерживаются мнения, что продлевать квоты нужно как минимум на три месяца.

Обновленное соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ действует с мая этого года. Первый этап сделки, когда страны альянса снижали добычу на 9,7 млн баррелей в сутки, завершился в июле. С августа и до конца этого года под сокращение подпадает уже 7,7 млн б/с. А с 1 января 2021 года ограничения должны составить уже 5,8 млн б/с. Соглашение действует до апреля 2022 года.