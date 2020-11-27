В начале 2021 года Белоруссия может начать выпуск российской вакцины от коронавируса

МИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Использование первой партии российской вакцины от коронавируса в Белоруссии начнется в декабре, первые результаты ее производства в республике могут быть получены в начале будущего года. в Об этом сообщил ТАСС в пятницу посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

"Это является итогом той большой работы, которую проводит Российский фонд прямых инвестиций. Первые шаги по взаимодействию этой авторитетной структуры с белорусскими партнерами являются оптимистичными и перспективными", - отметил Мезенцев.

Он особо отметил, что результатом такого взаимодействия российской и белорусской сторон стало поручение президента России Владимира Путина о том, что первой страной, куда будет направлена российская вакцина будет Белоруссия. "Этим подчеркивается система отношений, которая уже наработана нами в рамках Союзного государства", - заявил Мезенцев.

По его словам, тесное взаимодействие российских и белорусских партнеров является "хорошим фактором для наработки совместного опыта, когда в декабре начнется использование первой партии российской вакцины в Белоруссии". "Есть все основания видеть успешной и совместное производство вакцины", - сказал российский посол. "Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает возможным выпуск первой партии российской вакцины в Белоруссии в начале будущего года", - сообщил Мезенцев.

Важно, что белорусские специалисты высоко оценили качество и эффективность российской вакцины, сказал Мезенцев. "Если говорить о цифрах, то это не менее 95%. Это очень высокий показатель в сравнении с рядом зарубежных аналогов", - подчеркнул посол РФ в Белоруссии.

Белоруссия стала первой зарубежной страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины "Спутник V" после ее регистрации в России. Вакцинирование добровольцев российским препаратом от коронавируса "Спутник V" в Белоруссии в рамках пострегистрационных исследований началось 1 октября. В исследовании принимают участие 100 человек, граждане Белоруссии, получившие прививку российской вакцины от коронавирусной инфекции, чувствуют себя хорошо. Белоруссия планирует закупить у РФ на первом этапе 100 тыс. доз вакцины против коронавируса.