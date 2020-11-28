Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли, инвесторы ожидают оживления экономики в будущем году

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии в пятницу выросли. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

К финальному звонку промышленный индекс Dow Jones вырос на 37,90 пункта (0,13%) и остановился на уровне 29 910,37. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 8,70 пункта (0,24%), до отметки 3 638,35. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 111,44 пункта (0,92%), до уровня 12 205,85.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии понизилась на 0,42%, до $45,52 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 1,13%, до $1 790,70 за тройскую унцию.

Как отметила газета The Wall Street Journal, локомотивом роста стали акции технологических компаний. По ее информации, участники рынка на протяжении последних нескольких сессий демонстрировали оптимизм, доказательством этого стало то, что Dow Jones в минувший вторник впервые в истории превысил 30 000 пунктов. "Инвесторы с уверенностью ожидают следующего года в расчете на то, что применение вакцины [от коронавируса] позволит справиться с пандемией", - подчеркнуло издание.

"Инвесторы перестали испытывать обеспокоенность по поводу негативных последствий для экономики", - привела газета мнение экспертов Citigroup, изложенное в пятницу в аналитической записке для клиентов банка. Они сослались, в частности, на то, что все три основных индекса на протяжении нынешней недели выросли на 2%, а Dow Jones с конца октября поднялся на 13%, что стало наилучшим показателем за месяц с 1987 года.