ТПП России просит соблюдать равные условия для производителей ЕАЭС и третьих стран

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой включить в повестку ближайшего заседания Евразийского межправительственного совета вопрос соблюдения равных условий для производителей Евразийского экономического союза (ЕАЭС, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) и третьих стран. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе палаты.

"В ходе работы ТПП России с производителями по наиболее значимым вопросам развития сотрудничества со странами ЕАЭС выявлен ряд мер государств-членов ЕАЭС, предусматривающих более выгодные условия для промышленных товаров третьих государств в сравнении с промышленными товарами, произведенными внутри ЕАЭС", - привела пресс-служба выдержку из письма, не приводя подробностей.

Катырин попросил учесть значимость проблемы и "рассмотреть возможность включения вопроса в повестку дня ближайшего заседания Евразийского межправительственного совета".

Ближайшее заседание совета, одним из членов которого является Мишустин, запланировано на 4 декабря 2020 года.