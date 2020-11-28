Хайнань создал платформу контроля за продуктами заморозки при помощи технологии блокчейн

ХАЙКОУ, 28 ноября. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань создала платформу по отслеживанию перемещения импортной замороженной пищевой продукции при помощи технологии блокчейн. Об этом сообщило региональное управление по регулированию рынка.
По его данным, новый способ осуществления контроля за товарами уже начал использоваться на экспериментальной основе в крупных холодильных складах Хайнаня площадью более 1 тыс. кв. м. "В дальнейшем этот метод будет применяться абсолютно во всех, даже небольших морозильных помещениях острова, в которых складируются продукты заморозки", - уточнил представитель ведомства.
Таким образом, благодаря технологии блокчейн власти провинции собираются контролировать весь процесс поставок из-за рубежа соответствующих товаров, с момента их производства до сбыта потребителю, включая все промежуточные стадии - закупку, отгрузку со склада и хранение. Каждый продукт снабжен специальным кодом, по которому на любом этапе можно получить информацию о лицах, транспортных средствах и торговых точках, которые имеют отношение к процессу доставки. Протоколирование ведется при помощи специального приложения, совместимого с платформой WeChat.
"У этого способа есть много преимуществ по сравнению с традиционным учетом, когда товару "вручную" присваивается бирка, - пояснили в управлении по регулированию рынка. - Теперь работникам склада нужно лишь просканировать код при помощи этой небольшой программы: оптическое считывающее устройство регистрирует информацию как о продукции, так и о сотруднике, о его местонахождении в момент осуществления проверки. <...> Кроме того, доступ к данным получат только лица, имеющие право их использовать. Тем самым исключена опасность утечки коммерческой информации".
Блокчейн - это децентрализованная база данных, непрерывная последовательность взаимосвязанных блоков, каждый из которых хранит в себе всю информацию цепочки. Они находятся в строгом хронологическом порядке и связаны электронной цифровой подписью, которой сопровождается любое изменение в системе транзакций. Эта технология позволяет осуществлять контроль быстрее, дешевле и безопаснее, чем традиционные методы проверки.
В последнее время в Китае участились случаи обнаружения коронавируса на упаковках продуктов, ввезенных в страну из-за границы. В связи с этим правительство ужесточило критерии контроля по отношению к ряду импортных товаров, прежде всего к морепродуктам и замороженному мясу. Считается, что именно они представляют наиболее высокий риск заражения.