Хайнань создал платформу контроля за продуктами заморозки при помощи технологии блокчейн

По его данным, новый способ осуществления контроля за товарами уже начал использоваться на экспериментальной основе в крупных холодильных складах Хайнаня площадью более 1 тыс. кв. м. "В дальнейшем этот метод будет применяться абсолютно во всех, даже небольших морозильных помещениях острова, в которых складируются продукты заморозки", - уточнил представитель ведомства.

Таким образом, благодаря технологии блокчейн власти провинции собираются контролировать весь процесс поставок из-за рубежа соответствующих товаров, с момента их производства до сбыта потребителю, включая все промежуточные стадии - закупку, отгрузку со склада и хранение. Каждый продукт снабжен специальным кодом, по которому на любом этапе можно получить информацию о лицах, транспортных средствах и торговых точках, которые имеют отношение к процессу доставки. Протоколирование ведется при помощи специального приложения, совместимого с платформой WeChat.

"У этого способа есть много преимуществ по сравнению с традиционным учетом, когда товару "вручную" присваивается бирка, - пояснили в управлении по регулированию рынка. - Теперь работникам склада нужно лишь просканировать код при помощи этой небольшой программы: оптическое считывающее устройство регистрирует информацию как о продукции, так и о сотруднике, о его местонахождении в момент осуществления проверки. <...> Кроме того, доступ к данным получат только лица, имеющие право их использовать. Тем самым исключена опасность утечки коммерческой информации".

Блокчейн - это децентрализованная база данных, непрерывная последовательность взаимосвязанных блоков, каждый из которых хранит в себе всю информацию цепочки. Они находятся в строгом хронологическом порядке и связаны электронной цифровой подписью, которой сопровождается любое изменение в системе транзакций. Эта технология позволяет осуществлять контроль быстрее, дешевле и безопаснее, чем традиционные методы проверки.

В последнее время в Китае участились случаи обнаружения коронавируса на упаковках продуктов, ввезенных в страну из-за границы. В связи с этим правительство ужесточило критерии контроля по отношению к ряду импортных товаров, прежде всего к морепродуктам и замороженному мясу. Считается, что именно они представляют наиболее высокий риск заражения.