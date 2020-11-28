Wildberries зафиксировал рост спроса на суперфуды и продукты для диет

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries осенью зафиксировал рост спроса на продукты для здорового и диетического питания в РФ на фоне перехода россиян на режим самоизоляции из-за пандемии. Об этом говорится в исследовании ретейлера (имеется в распоряжении ТАСС).

"Осенью по сравнению с летом спрос на продукты для кето-диеты вырос на 52%, для вегетарианства - на 33%. Кроме того, на 51% увеличились продажи книг о здоровом питании", - отмечает площадка.

Рост популярности продуктов для здорового питания, полагают в Wildberries, может быть связан с повышенным вниманием россиян к своей спортивной форме и самочувствию из-за снижения в 2020 году физической активности на фоне режима самоизоляции.

Ставшая, по данным The New York Times, самой популярной в США низкоуглеводная кето-диета (режим питания с низким содержанием углеводов и высоким процентом белков и жиров) вызывает интерес и у россиян, о чем свидетельствует рост продаж соответствующих продуктов питания на Wildberries.

"Чтобы максимально снизить количество потребляемых углеводов и при этом не отказывать себе в привычных гастрономических удовольствиях, для приготовления десертов и выпечки россияне приобретали миндальную муку (рост продаж в штуках +775%), кокосовое масло (+335%) и какао-бобы (+33%). Спрос на сахарозаменители с низким содержанием углеводов вырос на 119%, на орехи - на 74%, а на семена чиа - на 20%. Важная составляющая кето-диеты - это употребление продуктов с высоким содержанием жиров и умеренным - белков: продажи жирного молока и сливок выросли на 712% и 24% соответственно, а сыров - на 31%", - отмечает площадка.

Аналитики Wildberries фиксируют и рост интереса россиян к вегетарианству. "Чтобы восполнить нехватку белков и аминокислот из-за отказа от животной пищи, приверженцы вегетарианства приобретали сою (+80%), нут (+74%), фасоль (+56%) и чечевицу (+21%). Спрос на ростки пшеницы вырос на 63%, на растительное молоко - на 40%, на морские водоросли - на 18%, а на спирулину - на 17%", - указывают эксперты. Еще одна яркая тенденция - рост спроса на безалкогольное пиво (+193%) и безалкогольные игристые вина (+205%).