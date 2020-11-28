Выделяемые для кинотеатральной отрасли средства пойдут на погашение долгов арендодателям

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Средства в размере 2,1 млрд рублей, которые правительство РФ выделит на поддержку кинотеатральной отрасли, пойдут, в частности, на погашение долгов перед арендодателями и правообладателями фильмов. Об этом ТАСС сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

"Конечно, эта сумма не покрывает все убытки, но в нынешней ситуации за это (выделение средств - прим. ТАСС) большое спасибо. В основном она пойдет на оплату задолженностей, потому что экономический удар по бизнесу был очень сильный. Это могут быть задолженности перед арендодателями, перед правообладателями [фильмов]", - сказал Березин.

Он добавил, что часть средств пойдет на погашение отсрочек по налогам, а также на то, чтобы обеспечить соблюдение противоэпидемических мер, предписанных Роспотребнадзором.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минкультуры РФ 4,2 млрд рублей для поддержки российской киноотрасли, половину этих средств получат кинотеатры и прокатчики. Как уточнили в Минкультуры, поддержка правительства РФ будет распределена через Фонд кино более чем 500 организациям кинематографии. Глава Минкультуры Ольга Любимова ранее подчеркнула, что индустрия очень ждала поддержки как одна из самых пострадавших в пандемию. Кинотеатры были закрыты от 4 до 7 месяцев, а в нескольких регионах закрыты до сих пор, введены дополнительные ограничения по вместимости кинозалов.

Кинотеатры закрылись в конце марта из-за ситуации с распространением коронавируса. В Москве им было разрешено вернуться к работе только с 1 августа. С 13 ноября по 15 января 2021 года столичные кинотеатры должны соблюдать ограничение по количеству зрителей - не более 25% от вместимости зала.