Кудрин считает, что спад российской экономики в 2020 году может составить до 4,5%

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Спад в экономике РФ в 2020 году может составить до 4,5%. Такое мнение высказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на "Общероссийском гражданском форуме - 2020".

"Европейская экономика в этом году примерно на 8%, даже на 9% упадет, Великобритания - на 11%. Мы, как говорит официальная статистика, - на 3,9%. Я думаю, больше 4%, может быть 4,5%", - сказал Кудрин.

Он также отметил, что уровень жизни за последние пять лет существенно снизился, а ситуация с коронавирусом будет способствовать дальнейшему снижению показателя. "После того, как последние лет пять до COVID уровень жизни у нас упал примерно на 10%, то уже за этот год у нас падение будет очень высоким. По второму кварталу это больше 8% падения жизненного уровня, в третьем квартале - уже 4,5%", - сказал глава Счетной палаты.

Кудрин также считает, что в ближайшие годы увеличится число россиян, живущих за чертой бедности. "У нас примерно на 1 млн [человек] прирастет бедность. К сожалению, в ближайшие годы мы не отскочим так сильно", - отметил он.