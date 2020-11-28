Продажи витаминов в России с сентября по ноябрь выросли в четыре раза

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Продажи витаминов в России с сентября по ноябрь 2020 года выросли в четыре раза на фоне роста числа заразившихся новой коронавирусной инфекций. Об этом говорится в исследовании агрегатора аптек "Мегаптека", проведенного по запросу ТАСС. Сервис проанализировал, как изменился спрос на витамины в период с 20 августа по 20 ноября 2020 года относительно аналогичного периода 2019 года, а также изучил обеспеченность покупателей в регионах витаминами.

В 2019 году в ноябре продажи витаминов выросли почти на четверть относительно начала осени. "Осенью 2020 года динамика продаж уже составила 295,41% (в конце осени к ее началу в упаковках - прим. ТАСС), что свидетельствует о сильном влиянии второй волны коронавирусной инфекции на спрос и, как следствие, продажи витаминов в рассматриваемом периоде. По сравнению с 2019 годом в октябре - ноябре наибольшую динамику продаж, так же как и динамику спроса, продемонстрировал витамин D - продажи упаковок выросли на 1592,15%", - отмечают эксперты. Продажи витамина С за этот период (20 октября - 20 ноября) в годовом сопоставлении выросли почти в девять раз, а цинка - в шесть раз.

В 2020 году россияне, как и год назад, начали чаще покупать витамины с конца сентября, но продажи росли уже трехзначными темпами: с 20 сентября по 20 октября было продано в 2 раза больше упаковок витаминов, чем за аналогичный период 2019 года, а с 20 октября по 20 ноября - на 275,31% больше (почти 18 тыс. упаковок), чем за тот же период в 2019 году, и более чем в два раза больше, чем с 20 сентября по 20 октября.

В ноябре текущего года покупатели стали значительно чаще интересоваться витамином D. "С 500 запросов в период с 20 августа по 20 сентября до 10 тыс. запросов в период с 20 октября по 20 ноября", - отмечают эксперты. При этом в августе - сентябре спрос находился на уровне предыдущего года, а с конца сентября начал расти. Так, по сравнению с 2019 годом спрос в ноябре 2020 года вырос почти в 10 раз, по сравнению с августом - сентябрем - в 20 раз, а по сравнению с октябрем этого года - почти в шесть раз.

Число запросов на витамин C и цинк также увеличилось в конце сентября. Если в августе - сентябре 2020 года пользователи 657 раз искали витамин С, что на 45% чаще, чем за тот же период в 2019 года, то в конце октября - ноябре запросов стало 5,5 тыс., что уже в семь раз превышало прошлогодний показатель. Цинк еще в начале осени искали лишь 215 раз, на 30% чаще, чем годом ранее, но уже в конце октября - ноябре число запросов выросло до 1,8 тыс., что почти в семь раз превысило уровень прошлого года.

Ранее iHerb сообщал о двукратном росте спроса на витамины с января по сентябрь в годовом сопоставлении в России. Наибольший прирост спроса, как сообщил ТАСС представитель площадки, пришелся на период с августа по сентябрь. Резкий скачок спроса на витамины С, D и цинк площадка также ощутила во время распродажи "11.11" в начале ноября. Сезонный спрос на витамины и интерес к ним из-за пандемии привел к тому, что некоторые продавцы не успели пополнить свои запасы в достаточном количестве, отмечает iHerb.

Наличие витаминов в аптеках

"В целом по стране уровень обеспеченности аптек витаминами составляет более 50%, наименьший показатель имеет витамин D - он есть в наличии в 52,25% аптек, в то время как витамин С представлен в среднем в 90,27% аптек", - отмечают аналитики.

Наибольшая обеспеченность витамином D в Москве и Московской области (78,27%), Пермском крае (57,6%) и Удмуртии (51,51%), наименьшая - в Рязанской области, там витамин D представлен в 20,48% аптек.

Витамин С продается почти во всех аптеках в Удмуртии (96,32%), Московском регионе (96%), Воронежской, Кировской и Ленинградской областях, Санкт-Петербурге, Татарстане и Пермском крае.

Средний уровень обеспеченности цинком по стране составляет 66,32%. Лидерами по наличию препарата в аптеках являются Москва и Московская область (89,35%), Удмуртия (84,28%) и Пермский край (76,48), наименьшая обеспеченность в Тверской области (38,93%).

Сервис "Мегаптека.ру" - онлайн-агрегатор аптек, через который пользователи из 75 регионов России могут искать предложения по цене на аптечные товары, бронировать их и выкупать в удобной для них аптеке. К сервису подключено более 13 тыс. аптек из 20 крупнейших сетей. В показателе "обеспеченность" анализировалась доля аптек, в которых рассматриваемый препарат был в наличии (хотя бы одна упаковка товара в исследуемый период до 20 ноября), от общего количества аптек в регионе, подключенных к партнерской сети агрегатора по всей России.