Роскомнадзор просит IT-компании создать отечественные видеохостинги для российских СМИ

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций из-за цензуры YouTube в отношении российских СМИ просит российские IT-компании создать отечественные видеохостинги и популяризовать их. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации", - сказано в сообщении.

Ведомство также потребовало от американской компании Google снять ограничения с агентства Anna News. "Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских средств массовой информации недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения доступа к YouTube-каналам Anna News", - указали в пресс-службе.

Ранее группа депутатов Госдумы и сенатор Алексей Пушков внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о возможности Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ. Законопроект вводит статус "владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Генеральный прокурор по согласованию с МИД России может присвоить такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ. Роскомнадзор может получить право частично или полностью ограничивать доступ к таким ресурсам.

Как уточнил один из авторов документа, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, для платформ-нарушителей будут введены штрафы до 3 млн рублей, соответствующие поправки в КоАП будут внесены в Госдуму позднее. Под действие законопроекта подпадают крупнейшие интернет-ресурсы - YouTube, Facebook и Twitter.