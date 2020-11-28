Кудрин считает нужным увеличить расходы на образование

"Вынуждены будем существенно увеличить. Я считаю, что в течение трех-четырех лет надо поднимать. Другого выбора не будет. Новые направления, которые должно государство подпитать, у нас оказались недостаточно поддержанными. Эта новая структура поддержки, новая структура будущей экономики должна быть в фокусе поддержки правительства. Мы ее пока не увидели в окончательном виде", - отметил он.

"Государство должно понять реалии ближайших 10, 15, 20 лет в том числе и в России. Что меня немножко беспокоит, что вот эта сфера новой экономики, экономики знаний, не имеет достаточную поддержку", - сказал Кудрин.