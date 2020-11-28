Интернет-ретейлеры оценили объем продаж в "черную пятницу"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Оборот онлайн-ретейлеров в "черную пятницу" 2020 года уже на почти 3% превысил объем продаж за все три дня проведения акции в 2019 году. Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

"Первый день распродаж оправдал наши прогнозы - спрос на товары увеличился вдвое, по объему продаж мы уже обогнали показатели прошлого года, россияне оформили заказов на сумму 22,9 млрд рублей, напомню, в 2019 за все три дня акции продажи составили 22,3 млрд рублей. Е-commerce сегодня стал главным центром распродаж - люди реже стали посещать магазины и торговые центры, торговля переместилась в интернет. Сокращение социальных контактов, отсутствие возможности путешествовать привели к тому, что люди стали тратить больше денег на себя и на свою домашнюю обстановку", - отметил Соколов.

Топ-5 покупательских предпочтений в этом году несколько отличается от прошлогоднего. Несмотря на то, что первое место по популярности, как и в прошлые годы, занимают смартфоны и гаджеты, в этом году также пользуются повышенным спросом ноутбуки. "Россияне охотно инвестируют в домашний комфорт и товары для решения повседневных задач: холодильники, стиральные машины, встраиваемую технику, телевизоры, аудиотехнику, мелкие бытовые приборы (микроволновки, пылесосы и другие)", - рассказал глава АКИТ.

На втором месте - одежда и обувь. В первый день "черной пятницы" жители страны активно делали сезонные покупки, спросом пользовались пуховики, пальто, шапки и зимние ботинки. На третьей строчке рейтинга - бьюти-товары и товары для здоровья. В списке самых популярных: тушь для ресниц, медицинские маски, пульсоксиметры. Далее идут товары для дома и интерьера, а также товары для детей - здесь главное предпочтение отдается развивающим играм.

Интерес жители страны показали также и к ювелирным изделиям, в этом году их впервые можно приобрести в интернете, вырос также спрос на товары для хобби и творчества. "Как и ожидалось, изменились и возрастные категории покупателей. Самыми активными стали люди от 44 до 55 лет, покупатели 25-34 лет в отличие от прошлых лет лишь на втором месте", - заключил Соколов.

Wildberries и "М.Видео-Эльдорадо"

Как сообщили ТАСС в Wildberries, интерес к акции, которая проходит на площадке с 16 по 29 ноября, оказался очень высоким. Пик покупательской активности пришелся на главный день распродажи - пятницу, по сравнению с аналогичным днем в 2019 году число покупателей и заказов выросло практически вдвое. Если в главный день распродажи в прошлом году (29 ноября 2019 года) в "черной пятнице" участвовали 740 тыс. пользователей, то в этом (27 ноября 2020 года) - уже 1,3 млн. "Всего же, по нашим прогнозам, в этой "черной пятнице" на Wildberries примут участие не менее 8 млн пользователей - это более чем в 2 раза превышает показатель прошлого года", - считают в компании.

Спрос в "М.Видео" и "Эльдорадо" рамках "черной пятницы", которая продлится по 30 ноября, в этом году вырос вдвое по сравнению с обычным уикендом октября - ноября. Повышенным спросом в сетях пользуются ноутбуки и смартфоны. "Также россияне по сравнению с прошлым годом чаще инвестируют в домашний комфорт и товары для решения повседневных задач: холодильники, стиральные машины, встраиваемую технику, ТВ с большими диагоналями, а также пылесосы, микроволновки и другую мелкую бытовую технику для дома. Важным аспектом в этом году является безопасность. Мы видим рост популярности видеоконсультаций с экспертами в магазине, которые онлайн показывают технику и помогут оформить заказ, оплат через приложение и доставок на такси", - отметили в компании.

Самым высоким спросом на Wildberries пользуются товары для красоты, одежда и электроника. "В отличие от прошлогодней распродажи мы отмечаем высокий интерес к зимней одежде, обуви и утепленным аксессуарам из-за прогнозов более холодной зимы. Также мы видим высокий интерес к одноразовым маскам, перчаткам и различной медицинской технике. Самой дорогой покупкой стал ноутбук за 233 тыс. рублей, который приобрел житель Тольятти, а самой дешевой - защитное стекло для нового IPhone 12, которое было продано за 1 рубль вместе с бесплатной доставкой", - сообщили в компании.