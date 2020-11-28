Торгово-промышленная палата Китая создаст на Хайнане центр обслуживания свободного порта

ХАЙКОУ, 28 ноября. /ТАСС/. Китайский комитет содействия развитию международной торговли (торгово-промышленная палата) и власти южной провинции КНР Хайнань заключили меморандум об углублении сотрудничества. Как сообщил интернет-ресурс " Чжунго синьвэнь ", этот документ предполагает создание комитетом на острове центра обслуживания свободного порта Хайнаня.

Центр будет содействовать ознакомлению находящихся в Китае иностранных деловых кругов с политикой порта свободной торговли, а также будет способствовать их участию в его развитии. Председатель комитета Гао Янь отметила, что их организация намерена помогать зарубежным компаниям осваиваться на Хайнане, развиваться в этой провинции и инвестировать в региональную экономику.

В соответствии с меморандумом Хайнань и торгово-промышленная палата Китая сосредоточат свое внимание на развитии торговли и инвестиционного сотрудничества провинции. В частности, стороны планируют усилить взаимодействие по предоставлению юридических услуг, связанных с работой с зарубежными партнерами, развивать выставочную отрасль Хайнаня и способствовать регистрации в провинции иностранных предприятий.

Меморандум был подписан в ходе организованного комитетом визита зарубежной делегации в провинцию. Торгово-промышленная палата КНР пригласила 15 представителей иностранных торговых ассоциаций посетить Хайнань с трехдневным визитом для ознакомления с экономическими перспективами порта свободной торговли. Прибывшие 25 ноября гости представляли коммерческие интересы Великобритании, Германии, Италии, Мексики, России, Сингапура, США, Таиланда, Швейцарии, Южной Кореи, Японии, а также других стран и регионов мира.

"Цель этой поездки заключается в том, чтобы глубже понять политику порта свободной торговли Хайнаня, мы надеемся, что соответствующая политика предоставит предприятиям практические возможности для бизнеса", - отметил заместитель председателя Торговой палаты Европейского Союза в КНР Массимо Баньяско.