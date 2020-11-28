Кудрин не исключил, что вторая волна COVID-19 обострит проблему безработицы

"Я ожидал, что безработица будет в среднем около 8%, в крайнем варианте - около 10%. Сейчас безработица чуть ниже 7% - 6,8%-6,9%. Она чуть-чуть, даже символически, в последние два месяца сократилась. К сожалению, вторая волна пандемии может обострить эту проблему, но пока она остается на умеренном уровне, [хотя] конечно, она существенно больше, чем была", - сказал он.

Как отметил Кудрин, государство приняло беспрецедентные меры по сохранению занятости, представив кредиты и субсидии малому и среднему бизнесу. "Меры дали свой результат, поэтому она не вышла на цифру 8%", - сказал Кудрин.

Вместе с тем он указал, что вторая волна пандемии находится в самом разгаре и пик пока не пройден. "Мы пока не прошли пик по суточным заболеваниям. Я думаю, что пик чуть позже случится", - сказал глава Счетной палаты.