Кудрин считает, что цели нацпроектов по МСБ могут быть достигнуты позже из-за пандемии

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Пандемия повлияет на сроки достижения целей национальных проектов по малому и среднему бизнесу, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Об этом он сообщил в кулуарах "Общероссийского гражданского форума - 2020".

"Малый и средний бизнес сократится существенно [из-за пандемии], к сожалению. На целевые ориентиры, которые поставлены в национальных проектах, нам не удастся выйти в прежние сроки", - отметил он.

"Тем не менее, я думаю, как цель остаются. Значит, просто будут передвинуты сроки выхода на эти цели. К сожалению, следующий год будет еще очень сложным", - сказал глава Счетной палаты.

По его словам, причина в том, что возможны последующие волны коронавируса.