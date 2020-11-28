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Кудрин считает, что цели нацпроектов по МСБ могут быть достигнуты позже из-за пандемии

На целевые ориентиры, которые поставлены в национальных проектах, не удастся выйти в прежние сроки, указал глава Счетной палаты

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Пандемия повлияет на сроки достижения целей национальных проектов по малому и среднему бизнесу, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Об этом он сообщил в кулуарах "Общероссийского гражданского форума - 2020".

"Малый и средний бизнес сократится существенно [из-за пандемии], к сожалению. На целевые ориентиры, которые поставлены в национальных проектах, нам не удастся выйти в прежние сроки", - отметил он.

"Тем не менее, я думаю, как цель остаются. Значит, просто будут передвинуты сроки выхода на эти цели. К сожалению, следующий год будет еще очень сложным", - сказал глава Счетной палаты.

По его словам, причина в том, что возможны последующие волны коронавируса.

Теги
РоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичМалый и средний бизнес
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