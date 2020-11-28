Вучич пообещал завершить сербский участок "Турецкого потока" в ближайшее время

БЕЛГРАД, 28 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что сербский участок газопровода "Турецкий поток" будет завершен в ближайшее время. Об этом он заявил журналистам в субботу, отвечая на вопрос о том, угрожает ли "Турецкому потоку" решение правительства остановить кредит компании "Сербиягаз".

"Что касается этого вопроса, то мы называем газопровод "Балканский поток", русские называют его "Турецкий поток", это все одно и то же. У нас есть соглашения с "Газпромом", мы сделаем все, что необходимо и, насколько я слежу за этим очень плотным графиком работы, все идет хорошо. Все идет очень интенсивно, завершаем через несколько дней", - заявил Вучич.

Ранее правительство Сербии отозвало из Народной скупщины (парламента) одобренный до этого парламентским профильным комитетом законопроект, предусматривающий государственные гарантии республики на кредит в €55 млн, необходимый для завершения сербского участка газопровода "Турецкий поток" и строительства компрессорной станции в городе Велика-Плана. Как сообщили корреспонденту ТАСС в среду в пресс-службе сербского парламента, правительство Республики Сербия письменным запросом от 20 ноября отозвало законопроект из процедуры, документ снят с рассмотрения.

Речь идет о законопроекте "О предоставлении гарантий Республики Сербия в пользу Komercijalna banka a. d. Beograd, OTP banka Srbija, Vojvo anska banka a. d. Novi Sad и Sberbank Srbija a. d. Beograd по долгу общественного предприятия "Сербиягаз" на основе договора о кредите на постройку газопровода на территории Республики Сербия от границы с Болгарией до границы с Венгрией и другими соседними странами посредством инвестиций в капитал АО South Stream Serbia AG, зарегистрированного в Швейцарии". Данный документ предполагал госгарантии правительства Сербии на возврат кредита в размере €55 млн (под процент от 2,12 до 2,34% в год), который должна была взять сербская компания "Сербиягаз", являющаяся основным подрядчиком на строительстве компрессорной станции в Велика-Плане, необходимой для прокачки газа в Венгрию.

Законопроект предложил кабмин Сербии, министерство финансов взяло на себя все процедуры. Ранее члены комитета Народной скупщины по финансированию одобрили законопроект, дав согласие на ратификацию документа парламентом. Однако уже после начала четвертой парламентской сессии законопроект был отозван.

13 октября президент Сербии Александар Вучич заявлял, что республика полностью завершит строительство сербского участка газопровода "Турецкий поток" до конца 2020 года. В декабре 2019 года генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович объявил, что Сербия полностью завершила укладку труб на своем участке магистрали. Ранее сербская газета Danas сообщила о конфликте между новым министром горной промышленности и энергетики Сербии Зораной Михайлович (ранее отвечала за транспорт и инфраструктуру), которую издание назвало "ставленником США" в правительстве республики, и Баятовичем.

О газопроводе

"Турецкий поток", запуск которого состоялся 8 января 2020 года, проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Далее идет сухопутная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда уже сейчас газ экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию.

В дальнейшем (после завершения строительства всей инфраструктуры) газ пойдет в Сербию и Венгрию. Пропускная способность газопровода протяженностью 930 км - 31,5 млрд куб. м газа в год.