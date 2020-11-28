В газификацию Ульяновской области до 2025 года вложат более 6,4 млрд рублей

УЛЬЯНОВСК, 28 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в газификацию Ульяновской области с 2021 до конца 2025 года вырастет в 1,2 раза по сравнению с периодом 2016-2020 годов. Об этом говорится в сообщении, распространенном управлением информации ПАО "Газпром".

"Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период - 2021-2025 годы. Инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме 6,419 млрд рублей - это в 1,2 раза больше, чем в 2016-2020 годах", - отмечается в сообщении.

Согласно документу, компания построит 620 км межпоселковых газопроводов для газификации 104 населенных пунктов Базарносызганского, Барышского, Инзенского, Карсунского, Кузоватовского, Майнского, Николаевского, Радищевского, Старомайнского, Тереньгульского и Чердаклинского районов. Будет проведено техническое перевооружение газораспределительной станции (ГРС) в поселке Мулловка. Это повысит производительность станции и позволит увеличить поставки газа действующим потребителям, а также подключить новых в Мелекесском, Старомайнском и Чердаклинском районах.

Правительство области обеспечит строительство 847 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 10,53 тыс. домовладений, 42 котельных и промышленных предприятий.

На 1 января 2020 года уровень газификации Ульяновской области составил 70,6%, в том числе городов - 78,7%, сельской местности - 55,6%.