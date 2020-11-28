Кудрин допустил увеличение доли государства в частных компаниях

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Государство может увеличить долю в частных компаниях для их поддержки. Такое мнение высказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на "Общероссийском гражданском форуме - 2020".

"К сожалению, да", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли увеличиваться государственное присутствие в частных компаниях.

Кудрин также отметил, что возможны поглощения частных компаний государственными.

"У нас, наверное, будут поглощения и, скорее всего, даже уже идут или вот-вот будут", - сказал он. При этом роль государства, по его мнению, в настоящее время будет меньше, чем в 2008-2009 годы.

"Я хочу сказать, что тем самым, я думаю, нет такого огосударствления в этом цикле", - добавил он.