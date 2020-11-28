Финансовая зона "Ятай" на Хайнане привлекла более 300 компаний-инвесторов

ХАЙКОУ, 28 ноября. /ТАСС/. Финансовая зона "Ятай" в городе Санья южнокитайской провинции Хайнань привлекла уже более 300 компаний-инвесторов, налоговые поступления которых за четыре года превысили 50 млн юаней ($7,6 млн по текущему курсу). Об этом сообщила газета " Хайнань жибао ".

По данным издания, только за текущий год руководство данной площадки рассмотрело свыше 170 заявок на регистрацию бизнеса, что в четыре раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Она стала объектом повышенного внимания со стороны предпринимателей из наиболее динамично развивающихся городов Китая - Шанхая, Шэньчжэня и Ханчжоу.

"После того, как власти [в июне] огласили Генеральную программу развития Хайнаньского порта свободной торговли, к нам ежедневно приезжает довольно много делегаций инвесторов, которые изучают возможности для размещения здесь собственного бизнеса", - рассказал журналистам представитель финансовой зоны.

Как он уточнил, местное руководство создало эффективный механизм по привлечению и обслуживанию предпринимателей, который позволяет быстро регистрировать коммерческие организации.

Финансовая зона "Ятай" на северо-востоке Санья была основана в 2017 году. Она находится в месте с превосходной экологией и представляет собой небольшое городское поселение с современной инфраструктурой и всеми удобствами, необходимыми для размещения штаб-квартиры или регионального представительства. Согласно планам администрации Хайнаня, в этой зоне будут находиться офисы инвестиционных фондов недвижимости, а также компаний, специализирующихся на развитии финансово-технологического сектора, на продвижении проектов в области киноиндустрии, океанического и тропического сельского хозяйства, на реализации глобальных программ в сфере минеральных энергетических ресурсов.