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Более 33 млрд рублей направят на соцподдержку населения Ставрополья в 2021 году

Министр труда и социальной защиты населения региона сообщила, что госпрограмму "Развитие сферы труда и занятости населения" в 2021 году профинансируют в объеме 1,1 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Более 33 млрд рублей предусмотрено на социальную поддержку населения Ставропольского края в 2021 году, сообщает в субботу управление по информационной политике аппарата правительства региона.

По словам министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елены Мамонтовой, которую цитирует управление, на эти цели по государственной программе Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" в 2021 году планируется направить более 32 млрд рублей, госпрограмму "Развитие сферы труда и занятости населения" в 2021 году профинансируют в объеме 1,1 млрд рублей.

"Реализация мероприятий в рамках региональных проектов поможет оказать реальную финансовую поддержку семьям с детьми, содействовать улучшению качества жизни старшего поколения, помочь в повышении квалификации или освоении новой специальности", - приводятся в сообщении слова Мамонтовой.

В управлении уточнили, что в рамках национального проекта "Демография" продолжится реализация трех региональных проектов: "Старшее поколение", "Финансовая поддержка семей при рождении детей" и "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет".

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