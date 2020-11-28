В ВЭБ.РФ считают, что спад ВВП России в 2020 году будет меньше 4%

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Спад ВВП России в 2020 году ожидается на уровне 3,8-3,9%, оценка в 4,5% слишком пессимистична, заявил ТАСС главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

"Думаю, что по году [спад ВВП России] будет меньше 4%. Наш прогноз - минус 4%, МЭР давало минус 3,9%. Но я думаю, что реально это будет минус 3,8-3,9%, потому что был хороший третий квартал, даже с учетом того, что в четвертом будет спад, видимо, четыре с лишним процента", - сказал он.

По оценке эксперта, в октябре спад составил 4,6%, это -0,5% к ВВП в сентябре, за 10 месяцев спад ВВП составил около 3,6%.

"Не вижу основания для того, чтобы [снижение ВВП России] было -4,5% даже с учетом того, что в октябре и в четвертом квартале ситуация несколько ухудшится. Это видно по октябрю. С учетом ограничений на мировых рынках и ограничений, которые вводятся в России, это дает негатив к платным услугам, в ноябре - декабре это затормозит рост", - подчеркнул Клепач.

"Неплохо идут инвестиции, лучше, чем мы ожидали, поэтому, я думаю, что спад [инвестиций в основой капитал] будет около 5% [меньше прогноза Минэкономразвития в 6%]", - добавил Клепач.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе "Общероссийского гражданского форума - 2020" высказал мнение, что спад в экономике РФ в 2020 году может составить до 4,5%.

20 ноября Минэкономразвития сообщило, что снижение ВВП России в октябре ускорилось до 4,7% после спада на 3% в сентябре, снижение за январь - октябрь составило 3,6%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, снижение ВВП составит 3,9% в 2020 году, в следующем году ожидается рост на 3,3%.