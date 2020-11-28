СМИ: строительство "Северного потока - 2" продолжат в декабре после годичной паузы

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Строительство трубопровода "Северный поток - 2" будет продолжено в начале декабря после примерно годичной паузы. Об этом сообщила в субботу радиостанция NDR со ссылкой на представителя компании Nord Stream 2 AG.

По информации NDR, управление водных путей и судоходства в Штральзунде призвало капитанов судов соблюдать особую осторожность при движении южнее района Адлергрунд в Балтийском море в связи с началом 5 декабря там строительных работ. Как отмечает радиостанция, именно в данном районе заканчиваются две ветки будущих трубопроводов, которые ведут от точки выхода на берег "Северного потока - 2" - станции в Лубмине - в Балтийское море.

В Nord Stream 2 AG отметили NDR, что концы трубопроводов поднимут со дна моря и проложат еще 2,6 км будущей газовой трассы. Обычно такой отрезок прокладывается за 1-2 дня, уточняет радиостанция. На данный момент необходимо проложить всего около 75 км, чтобы соединить нитки трубопровода. Другие подробности не приводятся. Какое судно будет проводить работы, не сообщается.

В пятницу стало известно о том, что власти федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания хотят создать некоммерческую организацию, которая будет бороться за полную реализацию проекта. Ее руководителем, по данным немецких СМИ, станет бывший премьер-министр региона Эрвин Зеллеринг.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени проект завершен более чем на 90%. Остановка в реализации была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.

11 ноября агентство Bloomberg сообщало, что представители Сената и Палаты представителей Конгресса США достигли договоренности о том, что под расширенные санкции в отношении газопровода могут попасть страховые и сертификационные компании, которые сотрудничают с российскими судами, завершающими строительство трубопровода.