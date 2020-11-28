ГУП "ТЭК СПб" оспаривает в суде претензии ФНС на сумму 1,1 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" оспаривает предъявленные Федеральной налоговой службой (ФНС) претензии на сумму 1,1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе компании.

В субботу несколько СМИ сообщили, что следователи возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в размере свыше 821 млн рублей руководством ГУП "ТЭК СПб". Руководство предприятия якобы неправомерно отразило в составе расходов по налогу на прибыль суммы амортизационных отчислений.

"В рамках проведенной налоговой проверки за период 2015-2017 годов ГУП "ТЭК СПб" предъявлены доначисления налога на прибыль, а также штрафы и пени на сумму более 1,1 млрд рублей. Предприятие не согласно с позицией налоговых органов и отстаивает право на начисление амортизации в суде", - сообщила представитель пресс-службы.

В компании считают начисление амортизации на объекты, используемые для обеспечения теплом и горячей водой более половины населения Санкт-Петербурга, обоснованным и соответствующим действующему законодательству. "Предприятие полагает, что налоговыми органами не учтены особенности организационно-правовой формы государственного унитарного предприятия и правового статуса имущества, переданного собственником в хозяйственное ведение ГУП в результате осуществления бюджетных инвестиций на основании действующего законодательства", - сказала собеседница агентства.

По результатам рассмотрения спора в первой инстанции "ГУП ТЭК" произвел оплату предъявленных требований.

В пресс-службе добавили, что компания взаимодействует со следственными органами и предоставляет всю необходимую информацию.

О компании

ГУП "ТЭК СПб" - одна из ведущих теплоэнергетических компаний северо-запада России, она занимается выработкой и снабжением тепловой энергией потребителей Санкт-Петербурга, транспортировкой тепла, выработанного на источниках, не принадлежащих предприятию, а также эксплуатацией городских инженерных теплосистем. Предприятие отапливает и снабжает горячей водой порядка 16 тыс. домов Петербурга, в которых живет около 3 млн горожан. Доля "ТЭК СПб" на петербургском рынке тепловой энергии составляет около 48%. Вся собственность предприятия является государственной собственностью Санкт-Петербурга, в компании работают более 9 тыс. человек.