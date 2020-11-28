В Росавиации не видят рисков безопасности из-за перехода на новую систему полетов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Безопасность полетов не пострадает после введения 3 декабря новой структуры воздушного пространства в Московской и смежных с ней зонах Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении Росавиации.

"В текущих условиях в силу ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, объемы воздушного движения сократились. Снижение интенсивности полетов позволит пользователям воздушного пространства с меньшим количеством рисков освоить новую структуру, а также обеспечить регулярность и эффективность полетов по мере восстановления объемов авиационного траффика. В настоящее время можно констатировать, что национальный провайдер аэронавигационного обслуживания ФГУП "Госкорпорация по ОрВД (организации воздушного движения - прим. ТАСС)" к вводу новой структуры готов в полном объеме. Никаких рисков для обеспечения безопасности полетов не существует", - отметили в ведомстве.

Ранее в субботу издание РБК со ссылкой на презентацию авиакомпании "Аэрофлот" сообщило, что технические возможности не позволят в полной мере обеспечить координирование полетов во многих российских аэропортах к 3 декабря. По информации компании, новые аэронавигационные данные по более чем 30 аэропортам России не появятся до 30 декабря. В связи с этим пилоты будут вынуждены взлетать и садиться посредством указаний экипажам со стороны диспетчеров и с помощью бумажных карт. При этом Международная организация воздушного транспорта рекомендует знакомить членов летных экипажей с изменениями системы полетов минимум за 56 дней до ее ввода.

Бывший вице-премьер РФ Максим Акимов по итогам заседания правительственной комиссии по транспорту в декабре 2019 года объявил об утверждении новой структуры воздушного движения, которая позволит авиакомпаниям на 15% сократить время нахождения самолетов в московской воздушной зоне и на 14% - расход топлива, а время задержек при взлетах и посадках снизится на 70%. В новой структуре будут оптимизированы запретные зоны и зоны ограничения полетов, разработаны схемы маневрирования для основных аэропортов Московского диспетчерского центра (Домодедово, Шереметьево, Внуково, Остафьево, Раменское) и аэродромов Московской зоны ОрВД и ее смежных зон.

Крупнейшие российские авиакомпании ("Аэрофлот", S7 Airlines, Red Wings, "Россия", "Уральские авиалинии", Utair и "Северный ветер") в ходе совещания 11 ноября в Росавиации подтвердили готовность с 3 декабря выполнять полеты, в том числе и на аэродромы, которых коснутся изменения после ввода новой структуры воздушного движения.