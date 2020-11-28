Fitch: запуск "Северного потока - 2" возможен до конца I квартала 2021 года

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Завершить строительство и произвести запуск "Северного потока - 2" теоретически возможно до конца первого квартала 2021 года. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко после того, как оператор проекта объявил о возобновлении строительства газопровода после годовой паузы в декабре.

"В теории за несколько месяцев можно успеть и завершить строительство, и запустить проект. То есть до конца первого квартала успеть можно", - предположил эксперт.

По его мнению, желание завершить проект именно сейчас, возможно, связано с политической "пересменкой" в США. При этом нельзя исключать того, что "в последний момент возникнут какие-то логистические или юридические сложности", считает Маринченко. "Утверждать, что санкционные риски нивелированы можно будет только тогда, когда проект будет запущен", - заключил эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что строительство проекта и ввод в эксплуатацию возможен до конца первого квартала 2021 года.

Строительство газопровода было остановлено в декабре 2019 года из-за санкций.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени проект завершен более чем на 90%. Остановка в реализации была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.