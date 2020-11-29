МВД в 2021 году предоставит агрегаторам такси возможность проверять права водителей онлайн

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Агрегаторы такси и каршеринговые компании в 2021 году смогут узнавать данные о наличии у водителей прав в режиме онлайн через базу данных ГИБДД.

Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, агрегаторы такси, каршеринговые компании и другие организации, допускающие граждан к управлению транспортными средствами, "смогут получать информацию о наличии у водителей прав с помощью функций специально создаваемой для этого витрины данных ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг. "Запустить соответствующие сервисы в работу намечено в 2021 году", - сказал представитель МВД в ответ на запрос агентства.

По его словам, проведение таких "пакетных" автоматизированных проверок носит прежде всего профилактический характер.

В МВД пояснили, что предоставление транспортным компаниям подобных возможностей направлено на недопущение к управлению автомобилями лиц, лишенных или не имеющих на это прав. "В данный момент возможность проверки водителей по номеру и дате выдачи водительского удостоверения реализована в открытом доступе на официальном интернет-портале Госавтоинспекции (гибдд.рф)", - отметили в ведомстве.

Ранее в ГИБДД сообщали, что ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений правил дорожного движения и лишение водительских прав. В базу данных будут внесены сведения обо всех нарушителях - как россиянах, так и иностранцах. Позже ТАСС в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос пояснили, что МВД совместно с Минкомсвязью уже работает над созданием данной открытой цифровой платформы ГИБДД. Планируется, что она заработает в начале 2021 года.