На Кубани развивают инженерные сети для привлечения инвесторов в турсферу

КРАСНОДАР, 29 ноября. /ТАСС/. Инженерные сети развивают в Краснодарском крае для привлечения инвесторов в объекты туристической сферы региона. Всего за последние три года в крае реализовано проектов туристической инфраструктуры на сумму более 6,7 млрд рублей, сообщил ТАСС вице-губернатор региона Александр Руппель.

" В плане привлечения инвестиций на курорты для нас важно не только развитие гостиничного комплекса, но и строительство инфраструктуры развлечений. Здесь прямая зависимость: качественная инженерная инфраструктура привлекает инвесторов, способствует появлению новых точек роста санаторно-курортного и туристского комплекса и смежных с ним отраслей", - сказал Руппель.

В качестве примера вице-губернатор привел то, что в этом году в рамках комплексного инвестиционного проекта по созданию туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш" с привлечением федеральных средств проводится берегоукрепление набережной им. Адмирала Серебрякова в Новороссийске. Кроме того, в данный момент прорабатывается вопрос проекта реконструкции систем водоотведения и строительства ливневой канализации и очистных сооружений.

Всего же с 2017 года в регионе реализовано 10 объектов на сумму 6,7 млрд рублей. В их числе - парк развлечений и аква-комплекс в Анапе, строительство международного детского лагеря в Сочи, модернизация санатория в Горячем ключе.

"Подобная положительная динамика свидетельствует, что инвестор чувствует себя комфортно в регионе и готов вкладывать средства в краевую экономику", - отметил заместитель главы региона.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2019 году общий турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, их доля в летние месяцы составила около 60%. С начала 2020 года Кубань приняла более 10,2 млн гостей. Из-за пандемии коронавируса в регионе введен мораторий на взимание курортного сбора до конца года.