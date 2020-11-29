Американцы потратили рекордные $9 млрд на интернет-покупки в "черную пятницу"

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Жители США в условиях пандемии нового коронавируса потратили рекордные $9 млрд на покупки в интернет-магазинах в "черную пятницу" - день крупных распродаж, который следует за отмечаемым в четвертый четверг ноября Днем благодарения. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press со ссылкой на данные компании Adobe Analytics, которая анализирует информацию от 80 из 100 крупнейших американских торговых сетей.

В прошлом году данный показатель составил $7,4 млрд, в 2018 году - $6,2 млрд. Как констатируют исследователи, рост интереса к интернет-магазинам обусловлен тем, что во многих штатах из-за пандемии действуют ограничения на работу обычных торговых точек.

Наибольшим спросом в минувшую "черную пятницу" пользовались мобильные устройства, различная бытовая техника. По сравнению с прошлыми годами значительно снизился интерес покупателей к ювелирным изделиям и обуви.

Согласно оценкам Adobe Analytics, в предстоящий 30 ноября "киберпонедельник" американцы потратят на покупки в интернет-магазинах от $10,8 млрд до $12,7 млрд. Если прогноз оправдается, то это также станет новым рекордом. В "киберпонедельник" в США в интернет-магазинах часто предоставляют скидки.

В США обычай устраивать распродажи в пятницу после праздника Дня благодарения зародился еще в XIX веке. Сам же термин "черная пятница" был впервые придуман американцами, которые были крайне недовольны огромными дорожными пробками, наблюдавшимися в этот день. Позднее название утратило негативный оттенок, стало применяться исключительно по отношению к крупнейшим в году распродажам и уже в этом значении распространилось как в США, так и по всему миру.