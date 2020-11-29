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В Ираке заявили, что Багдад не намерен требовать исключений в рамках соглашения ОПЕК+

Иракский министр нефти Ихсан Абдель Джабер что подобное решение принято "из опасений нового падения цены барреля нефти на мировых рынках"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Ирак не собирается требовать для себя исключительных условий в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Об этом, как сообщило иракское информационное агентство INA, заявил в воскресенье иракский министр нефти Ихсан Абдель Джабер.

По его словам, Багдад "не будет требовать исключения из решений [ОПЕК+] о сокращении добычи нефти". Абдель Джабер добавил, что подобное решение принято "из опасений нового падения цены барреля нефти на мировых рынках".

Иракский министр подтвердил "полную приверженность" иракских властей соглашениям в рамках альянса ОПЕК+. По убеждению Джабера, эти договоренности "достигают цели восстановления стабильности и баланса на мировых нефтяных рынках".

Обновленное соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ действует с мая 2020 года. Первый этап сделки, когда страны альянса снижали добычу на 9,7 млн б/с, завершился в августе. С сентября и до конца 2020 года под сокращение подпадает уже 7,7 млн б/с. А с 1 января ограничения должны составить уже 5,8 млн б/с. Соглашение действует до апреля 2022 года, его условия могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.

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