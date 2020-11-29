Сечин: колебания цен на нефть будут зависеть от действий участников рынка и спроса

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Дальнейшие колебания цен на нефть будут зависеть от действий крупных игроков на рынке и уровня спроса на нефть. Такое мнение выразил в воскресенье глава "Роснефти" Игорь Сечин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Здесь все зависит от скоординированных действий участников рынка. Прежде всего, конечно, от уровня потребления", - сказал он, отвечая на вопрос о прогнозах.

Сечин отметил, что китайский рынок уже показывает восстановление спроса и рост экономики. "Китай успешно справляется с пандемией, там идет рост экономики. Да, небольшой пока, но он будет больше в следующем году. Для нас это большой рынок. Мы поставляем ежегодно 60 млн тонн нефти потребителям Китая", - пояснил глава "Роснефти".

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что новые ограничительные меры, введенные разными странами из-за второй волны пандемии коронавируса, оказывают меньший эффект на спрос на нефть, чем раньше, при этом понимание, как бороться с пандемией, является положительным фактором на рынке.

ОПЕК в своем ноябрьском отчете ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году на 0,3 млн б/с, до 9,8 млн б/с. Таким образом, спрос ожидается на уровне 90 млн б/с. Снижение связано с более слабым, чем ожидалось, спросом на нефть в странах ОЭСР в третьем квартале, а также с недавно объявленными новыми в некоторых странах ограничениями из-за коронавируса, что скажется на транспортных перевозках в четвертом квартале.

В 2021 году прогноз мирового спроса на нефть был понижен на 0,3 млн б/с, рост составит 6,2 млн б/с против ожидаемых 6,5 млн б/с в прошлом отчете.