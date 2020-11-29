Мишустин поздравил работников "Мосгаза" со 155-летием со дня основания организации

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов АО "Мосгаз" со 155-летием со дня основания организации. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства РФ.

"Впечатляющие достижения "Мосгаза" - это ежедневный труд людей самых разных специальностей, которые преданы своей профессии, ответственно относятся к делу. И, конечно, особые слова благодарности хочу выразить ветеранам компании, всем, кто героически сражался и самоотверженно трудился в тылу во время Великой Отечественной войны, обеспечивал бесперебойную работу газового хозяйства столицы", - говорится в телеграмме.

Глава кабмина подчеркнул, что сегодня компания активно внедряет цифровые технологии и инновационное оборудование, благодаря чему автоматизирует процессы управления и повышает контроль и качество обслуживания, а также оперативно реагирует на нештатные ситуации.

Датой основания АО "Мосгаз" считается 29 ноября 1865 года, когда в Москве началось заполнение уличных подземных газопроводов "светильным" газом.